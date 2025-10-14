Dieci interventi di AdF in contemporanea: possibili disagi in dodici comuni maremmani

Grosseto. Miglioramenti infrastrutturali e manutenzioni sulla dorsale Fiora.

Per la giornata di giovedì 16 ottobre Acquedotto del Fiora (AdF) mette in campo un piano di dieci interventi in altrettanti punti della condotta dorsale situati nelle località Casa Mancini nel comune di Santa Fiora, Il Rigo a Scansano, Tamantino a Campagnatico, Tirli a Castiglione della Pescaia, Imposto a Scarlino, via dei Cacciatori a Roccastrada, Ghirlanda a Massa Marittima e Palazzi a Follonica.

Saranno coinvolti un totale di 46 persone, tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

Si tratta di interventi che non possono essere eseguiti ad acqua aperta: grazie a un grande impegno logistico da parte di AdF, sono stati riuniti in un’unica giornata, così da chiudere il flusso idrico una sola volta, riducendo il più possibile l’impatto dei lavori sul servizio ai cittadini. Gli interventi avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle ore 17. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella tarda serata dello stesso giorno.

I lavori

L’interruzione del flusso idrico interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nelle località Palazzi a Follonica, Baccinello e zone rurali a Scansano, Braccagni, Montepescali e rurale, Batignano e rurale e utenze ex Bonifica a Grosseto, Tirli, Ampio, Buriano, Vetulonia, utenze ex Bonifica, Pian d’Alma a Castiglione della Pescaia e nei comuni di Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Scarlino, Roccastrada, Civitella Paganico, Campagnatico e Cinigiano.

AdF attiverà tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare il più possibile i possibili disagi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili.

Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso.

Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione del flusso. Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.