Incidente sull’Aurelia ad Albinia: tir si ribalta, due feriti

Orbetello (Gr) – È di due feriti, uno dei quali trasportato in elisoccorso, il bilancio dell’ incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale Aurelia (SS1), in direzione nord, all’altezza del ponte sul fiume Albegna, ad Albinia.

Intorno alle 22:30, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle Forze dell’ordine, un autoarticolato è uscito di strada finendo per ribaltarsi su un fianco dopo aver colpito il guardrail. Nell’impatto sono rimasti feriti entrambi gli occupanti del mezzo pesante.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sia dalla sede distaccata di Orbetello che dal comando provinciale di Grosseto, che hanno provveduto ad estrarre i due uomini dall’abitacolo deformato e a consegnarli al personale sanitario del 118.

Un uomo di 35 anni è stato trasportato in codice giallo (codice 2) al pronto soccorso di Orbetello, mentre il secondo occupante, un 27enne, è stato elitrasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto, anche lui in codice 2. Sul posto sono intervenute l’automedica di Orbetello, ambulanze della Croce Rossa di Monte Argentario e della Misericordia di Albinia, oltre all’elisoccorso Pegaso 2.

A causa dell’incidente, la viabilità è stata fortemente compromessa: alle 7:30 di questa mattina, la SS1 risultava ancora bloccata in entrambe le direzioni nel tratto interessato. Le operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.