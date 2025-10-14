Home GrossetoRegionali, Fratelli d’Italia: “Siamo prima forza del centrodestra, elezione di Minucci risultato storico”
Regionali, Fratelli d’Italia: “Siamo prima forza del centrodestra, elezione di Minucci risultato storico”

"Un sentito ringraziamento va anche agli altri candidati"

di Redazione
di Redazione

Grosseto. “Il risultato elettorale ottenuto da Fratelli d’Italia in Toscana rappresenta un passaggio di grande rilevanza politica. Con quasi il 27% dei consensi, il partito si conferma prima forza del centrodestra, consolidando la propria centralità in una regione complessa e strategica.

Un’affermazione ancora più significativa nella provincia di Grosseto, dove la coalizione a sostegno di Alessandro Tommasi ha prevalso su quella del presidente uscente Eugenio Giani: un segnale chiaro, che testimonia la volontà di cambiamento espressa dai cittadini. Di portata storica, infatti, l’elezione di Luca Minucci, primo consigliere regionale di Fratelli d’Italia. A lui vanno le congratulazioni di tutto il partito e i migliori auguri di buon lavoro: sarà interprete autorevole delle istanze del territorio.

Un sentito ringraziamento va anche agli altri candidati, Guendalina Amati, Simona Baccetti e Jurij Di Massa, che con competenza, determinazione e passione hanno dato un contributo decisivo a questa campagna elettorale, rafforzando la presenza e la credibilità del partito sul territorio. I risultati di questa campagna elettorale confermano, dunque, come anche la Toscana sia parte integrante di quel cambiamento profondo che vede Fratelli d’Italia sempre più radicato nei territori e protagonista di una nuova stagione politica”.

Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera e commissario straordinario di Fratelli d’Italia per la provincia di Grosseto.

