“Up-With-Down”: ecco la piattaforma dedicata agli aspiranti imprenditori con sindrome di Down

Grosseto. Il 12 ottobre, in occasione della Giornata nazionale delle persone con la sindrome di Down, Aipd lancia “Up-With-Down”, la prima piattaforma dedicata agli aspiranti imprenditori con sindrome di Down. Uno spazio digitale dove le loro idee potranno incontrare persone, aziende e realtà disposte a sostenerle affinché diventino progetti concreti e posti di lavoro.

“Così – spiega il presidente nazionale di Aipd, Gianfranco Salbini – l’inclusione fa un salto in avanti: le persone con sindrome di Down non solo possono lavorare, ma possono dare lavoro”.

La storia di Collette Divitto, imprenditrice americana con sindrome di Down e fondatrice di Collettey’s Cookies, dimostra che l’imprenditorialità può essere una via concreta verso autonomia e realizzazione personale. La sua esperienza, insieme a quella di altri giovani imprenditori nel mondo, ha ispirato Aipd a promuovere un cambiamento culturale e pratico anche in Italia.

La piattaforma, accessibile da ottobre su www.upwithdown.it, sarà articolata in tre fasi:

1. Coming soon page (dal 10 ottobre) per conoscere il progetto e lasciare i propri contatti.

2. Landing page (da novembre 2025) per inviare le proprie idee imprenditoriali.

3. Piattaforma ufficiale (dal 1° maggio 2026) con le proposte visibili e finanziabili da aziende e cittadini.

“Il nostro motto è da sempre S’e puoi pensarlo, allora lo puoi fare’ – conclude Salbini –. Oggi lo diciamo con più forza, invitando le persone con sindrome di Down a mettere le ali alle proprie idee. A sostenerle ci proveremo noi, insieme a chi crede in un futuro più inclusivo”.

L’iniziativa di Grosseto

Nell’ambito della Giornata nazionale, Aipd Grosseto invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento in piazza Dante, domenica 12 ottobre dalle 10 alle 18, per vivere una giornata di musica, animazione e sensibilizzazione. Sarà l’occasione per scoprire le “Pillole di energia alternativa”, i famosi cioccolatini solidali di Aipd, simbolo di un’energia che nasce dall’inclusione e dalla consapevolezza.

L’iniziativa locale rientra nel progetto “Che classe: un percorso di sensibilizzazione sulla sindrome di Down nelle scuole della provincia di Grosseto”, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle diversità, partendo dai più giovani.

Aipd nazionale e Aipd Grosseto insieme

Il messaggio della giornata è chiaro e condiviso: le persone con sindrome di Down non devono solo essere incluse, ma possono essere protagoniste attive del cambiamento, portatrici di idee, talento e valore per la società.