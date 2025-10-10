Raccolta delle olive su terreni del Comune: pubblicato il bando

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Pubblicato l’avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per la raccolta delle olive su terreni di proprietà comunale.

Tra il proprio patrimonio immobiliare il Comune di Castiglione della Pescaia annovera alcuni terreni nelle zone di via della Tartaruga e via del Gabbiano, Strada provinciale n. 3 del Padule, via Vespucci, sui quali sono presenti piante di olivo che necessitano di raccolta frutti e manutenzione.

Con l’intento di garantire la manutenzione delle piante, il Comune ha deciso di concedere la raccolta delle olive sui terreni di proprietà dell’Ente a titolo gratuito a tutti i cittadini, imprese o associazioni che ne facessero richiesta.

Requisito necessario e sufficiente per accedere alla concessione è la residenza nel comune di Castiglione della Pescaia. Le piante di olivo saranno assegnate in base alle domande pervenute; è vietato presentare più istanze da parte di componenti dello stesso nucleo familiare. L’attività di raccolta dovrà essere effettuata personalmente dal titolare dell’autorizzazione, con mezzi propri e a proprie spese, così come la successiva manutenzione ordinaria del terreno, dalla pulizia dell’area allo sfalcio e rimozione delle erbacce. I frutti del raccolto saranno destinati al consumo personale.

L’autorizzazione concessa ha una durata di 3 mesi, le operazioni di raccolta dovranno terminare entro il 31 dicembre 2025.

L’istanza di partecipazione deve essere presentata al Comune di Castiglione della Pescaia, all’Ufficio Ambiente, a mezzo Pec all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre 2025.

Requisiti e regole per l’assegnazione delle aree sono riportati nell’avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia.