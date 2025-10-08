Home Colline MetallifereScontro tra un trattore e due auto: muore un uomo sulla strada delle Collacchie
Scontro tra un trattore e due auto: muore un uomo sulla strada delle Collacchie

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio

di Redazione
Scarlino (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale delle Collacchie, nel comune di Scarlino.

Per cause in corso di accertamento, ieri pomeriggio, poco prima delle 19.30, un trattore agricolo con rimorchio e due auto si sono scontrati.

Nell’impatto, è morto un uomo di 72 anni.

Sul posto, è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Follonica, che ha estratto la vittima, e unico passeggero, di una delle auto e lo ha consegnato al personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente, ma ogni tentativo di salvare la vita dell’uomo si è rivelata inutile.

Nella seconda auto coinvolta viaggiavano mamme e figlia, anch’esse prese in carico dal personale sanitario, ma per le quali non è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Entrambe sono state trasportate in codice minore all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto, per i rilievi del caso e per la regolazione del traffico, sono intervenuti i Carabinieri.

Notizia in aggiornamento 

