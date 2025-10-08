Spaccia cocaina in auto: arrestato dalla Polizia

Grosseto. Martedì 2 ottobre, nel tardo pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura, a Grosseto, hanno arrestato un uomo per il reato di spaccio di droga.

Nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto dei reati inerenti agli stupefacenti, alle 18.10, in via Clodia, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un’auto, con un uomo a bordo, fermarsi; immediatamente è arrivato un altro uomo che, aprendo lo sportello anteriore destro, è salito a bordo della vettura.

I poliziotti, posti a pochi metri dal veicolo, hanno notato subito la tipica gestualità di uno scambio di droga e hanno provveduto successivamente a fermare le due persone dopo averle seguite.

Il conducente del veicolo è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina per un peso complessivo lordo di 0,54 grammi che, dalle risultanze investigative, è risultato essere stato ceduto dall’altra persona salita in auto in cambio della somma di 20 euro.

L’uomo che ha ceduto la droga è stata trovata in possesso della somma complessiva di 430 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

In base a quanto accertato al conducente del veicolo è stata contestata la violazione amministrativa prevista dalla normativa sulle sostanze stupefacenti con segnalazione alla Prefettura e il contestuale immediato ritiro della patente di guida, mentre la persona che ha effettuato la cessione di droga è stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti e rinchiusa nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza per direttissima, che si è svolta il 3 ottobre e, al termine della quale, dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice, è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Grosseto.

Considerato lo stato del procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, l’indagato è da ritenersi presunto innocente sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.