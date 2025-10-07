Caporalato, Simiani: “Piaga da estirpare, politica e istituzioni seguano esempio della Cgil”

Grosseto. “Quella portata avanti in questi giorni dalla Flai Cgil nazionale, in coordinamento con la Flai Toscana e le federazioni provinciali di Siena e Grosseto con le Brigate del Lavoro, è un’iniziativa di grande valore civile e sociale, che dimostra come il sindacato continui a essere presidio di legalità e di dignità del lavoro anche nei luoghi più difficili da raggiungere”: è quanto afferma Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente della Camera, commentando le attività del “Sindacato di Strada” impegnato in questi giorni tra la Maremma e il Senese contro lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura.

“La lotta al caporalato non può essere lasciata solo alla buona volontà di chi presidia i territori, ma deve essere sostenuta da un impegno politico e istituzionale costante. Il Pd ha avviato questa battaglia approvando La Legge numero 199 del 2016, fortemente voluta dall’allora Ministro Dem Maurizio Martina, e continuerà a portarla avanti con determinazione. Serve un coordinamento concreto tra sindacati, Prefetture, Forze dell’ordine de enti di vigilanza, perché ogni lavoratore, italiano o straniero, possa avere diritti, sicurezza e dignità. Ringrazio la Flai Cgil e tutti quelli che a ogni livello ogni giorno scelgono di stare nei campi e nei luoghi di lavoro accanto ai più fragili. La loro presenza sul territorio è la dimostrazione che la legalità si costruisce con la vicinanza, la solidarietà e l’impegno quotidiano”: conclude Simiani.