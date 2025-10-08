“Passaporto dell’arte”, estratti i premi: ecco i vincitori

Grosseto. Martedì 7 ottobre, al Polo culturale Le Clarisse, si è svolta l’estrazione pubblica dei premi del “Passaporto dell’arte”, l’iniziativa promossa da Fondazione Grosseto Cultura durante la Notte Visibile – evento clou della Città Visibile, manifestazione che vede il sostegno del Comune di Grosseto e di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – che ogni anno invita cittadini e visitatori a scoprire i luoghi della cultura della città attraverso un percorso di visite e attività.

I vincitori

Alla presenza del pubblico sono stati sorteggiati i vincitori dei tre premi messi in palio.

Il primo premio, un corso di musica all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” (strumento a scelta, corso base di nove mesi), è stato assegnato alla signora Antonietta Romano.

Il secondo premio è stato vinto da Anna Bonelli, funzionaria del settore Cultura del Comune di Grosseto, che con grande sensibilità ha deciso di donare il proprio premio, trasformando così una vincita personale in un gesto di partecipazione e sostegno alla vita culturale della città.

Il terzo premio, un biglietto per la stagione teatrale 2025/2026 del Comune di Grosseto e due tessere associative annuali alla Fondazione Grosseto Cultura, è andato invece a Gloria Servi.

L’iniziativa, che ogni anno coinvolge un numero crescente di partecipanti, si conferma uno strumento efficace per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico e museale cittadino, rafforzando il legame tra la comunità e i luoghi della cultura di Grosseto.