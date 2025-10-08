Home Costa d'argentoVerso le regionali, Bisconti: “Altro che porchetta e slogan, Grosseto ha bisogno di risposte vere”
Verso le regionali, Bisconti: “Altro che porchetta e slogan, Grosseto ha bisogno di risposte vere”

"Noi di Avs, anche attraverso il nostro impegno in Regione, vogliamo riportare Grosseto a essere una città viva, giusta e inclusiva"

Grosseto. “Una porchetta per la remigrazione? Mentre Grosseto vive una fase di degrado sociale, culturale e urbano senza precedenti, la destra continua a fare passerelle e propaganda, invece di affrontare i problemi reali delle persone.”

Così Valentino Bisconti, candidato di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni regionali, commenta l’iniziativa annunciata da Andrea Vasellini della Lega per domani in via Roma.

“Negli ultimi trent’anni – sottolinea Bisconti –, per ben venti anni Grosseto è stata amministrata dalla destra. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una città che ha perso il suo tessuto sociale, dove il disagio è aumentato, i servizi sono peggiorati e il centro storico si è svuotato. Quando governava la sinistra, Grosseto era un modello di socialità, cultura, welfare e partecipazione. Oggi invece assistiamo a un progressivo abbandono, a politiche di esclusione e a un linguaggio che divide, non unisce”.

“Chi oggi organizza merende simboliche e slogan provocatori – prosegue Bisconti è lo stesso che ha contribuito a portare Grosseto in questa situazione. Parlano di sicurezza, ma lasciano i quartieri al degrado; parlano di lavoro, ma non creano opportunità; parlano di identità, ma dimenticano che Grosseto è sempre stata una città accogliente, aperta, solidale”.

Bisconti conclude: “Noi di Avs, anche attraverso il nostro impegno in Regione, vogliamo riportare Grosseto a essere una città viva, giusta e inclusiva, dove il rispetto, la cultura e il welfare tornino al centro dell’agenda politica. Basta slogan e cibo elettorale: servono idee, progetti e responsabilità. Grosseto merita molto di più di una porchetta e di chi continua a soffiare sul fuoco per nascondere i propri fallimenti”.

