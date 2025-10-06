Trasporto sanitario, l’opposizione: “Il Comune taglia il servizio, decisione incomprensibile”

Sorano (Grosseto). “L’amministrazione comunale ha deciso di tagliare dal primo ottobre il servizio di trasporto sanitario per i cittadini che necessitano di visite mediche specialistiche, esami diagnostici e altre prestazioni particolari in ospedali o centri specialistici o strutture convenzionate della provincia di Grosseto”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Matteo Santarelli e Pierandrea Vanni, consiglieri comunali del gruppo di opposizione Sorano Civica nel Consiglio comunale di Sorano.

“La decisione sarebbe stata presa perché è esaurito lo stanziamento previsto nel bilancio 2025 – continua la nota -. Con una variazione di bilancio di questi giorni la Giunta ha deciso di impegnare poco più di 4mila euro che dovrebbero servire solo per il trasporto di disabili”.

Un servizio importante per la comunità”

“Il servizio di trasporto sanitario, assicurato dal 2022 in convenzione dalla Croce Oro di Pitigliano, è stato sempre ben funzionante; è stato utilizzato da molti cittadini di Sorano, come dimostrano i dati degli anni precedenti: nel 2022 sono stati effettuati 294 viaggi, nel 2023 389 e nel 2024 493 – continua il comunicato -. Al costo a carico del Comune si sono aggiunte le compartecipazione a carico dei trasportati in base ai redditi, esclusi quelli più bassi. La decisione dell’amministrazione comunale è incomprensibile e non accettabile. Il trasporto non è solo una questione sanitaria, ma anche sociale, che viene incontro alle necessità di una notevole fascia della popolazione. È inaccettabile che non siano stati reperiti fondi aggiuntivi per proseguire il servizio fino alla fine dell’anno”.

La richiesta di Sorano Civica

I consiglieri comunali di Sorano Civica chiedono all’amministrazione comunale di “trovare una soluzione per garantire la continuità del servizio”.