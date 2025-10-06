Home Grosseto“Ottobre rosa”: screening gratuiti della Lilt per prevenire il tumore al seno
“Ottobre rosa”: screening gratuiti della Lilt per prevenire il tumore al seno

Come prenotare

Grosseto. Ottobre è ilmese rosa” e  Lilt Aps-Ets di Grosseto – come ogni anno – è protagonista della campagna dedicata alla prevenzione del cancro al seno. 

Gli screening di prevenzione saranno realizzate nella sede dell’associazione in via De Amicis n. 1, a Grosseto (gratuitamente le ecografie al seno). 

I controlli, svolti dal medico specialista della Lilt, sono un’ azione di prevenzione al carcinoma mammario che,  se individuato al primo stadio di sviluppo, ha una sopravvivenza stimata intorno all’89% (Fonti Ministero Della Salute Febbraio 2024).  

“Sconfiggere il cancro è possibile. ‘Prevenire è vivere’, questo il claim della Lilt”, sottolinea il presidente Renzo Giannoni.

Il primo degli appuntamenti è per venerdì 10 ottobre; maggiori informazioni saranno fornite telefonando alla segreteria (0564.453261), dalle 10.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì.

Banner

