“Ottobre rosa”: screening gratuiti della Lilt per prevenire il tumore al seno

Grosseto. Ottobre è il “mese rosa” e Lilt Aps-Ets di Grosseto – come ogni anno – è protagonista della campagna dedicata alla prevenzione del cancro al seno.

Gli screening di prevenzione saranno realizzate nella sede dell’associazione in via De Amicis n. 1, a Grosseto (gratuitamente le ecografie al seno).

I controlli, svolti dal medico specialista della Lilt, sono un’ azione di prevenzione al carcinoma mammario che, se individuato al primo stadio di sviluppo, ha una sopravvivenza stimata intorno all’89% (Fonti Ministero Della Salute Febbraio 2024).

“Sconfiggere il cancro è possibile. ‘Prevenire è vivere’, questo il claim della Lilt”, sottolinea il presidente Renzo Giannoni.

Il primo degli appuntamenti è per venerdì 10 ottobre; maggiori informazioni saranno fornite telefonando alla segreteria (0564.453261), dalle 10.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì.