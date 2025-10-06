Il raduno dei camperisti sbarca in città: prevista anche una raccolta fondi per Irene Dari

Grosseto. La città di Grosseto, in collaborazione con il Camper Club Maremma, ospiterà, dal 24 al 26 ottobre, il raduno dei camperisti, un appuntamento di rilievo nazionale che porterà nel cuore della Maremma equipaggi e partecipanti provenienti da diverse regioni italiane.

L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, rappresenta un’occasione di incontro, convivialità e valorizzazione del patrimonio locale, oltre che un momento di accoglienza e promozione della città di Grosseto. Inoltre, l’evento assumerà un valore ancora più significativo in quanto legato alla raccolta fondi a favore di Irene Dari, con l’obiettivo di sostenere concretamente un progetto di solidarietà che unisce la comunità camperista e il territorio.

Il programma dell’evento

Venerdì 24 ottobre – Parco Giotto, viale della Repubblica (area sosta camper):

dalle 10 alle 22: arrivo degli equipaggi, sistemazione dei mezzi e consegna del kit evento;

dalle 19 alle 19.45: aperitivo di benvenuto offerto dal Camper Club Maremma.

Sabato 25 ottobre – centro storico di Grosseto:

dalle 10 alle 12:30: tour guidato del centro storico;

alle 13: pranzo libero;

dalle 16 alle 18:30: raduno solidale nell’aula magna della Fondazione Polo universitario di Grosseto;

19:30: cena sociale con prodotti locali e intrattenimento dal vivo alla Sala Eden sul Bastione Garibaldi.

Domenica 26 ottobre – Parco adiacente all’area camper:

dalle 10 alle 12: manifestazione dei butteri dell’alta Maremma

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.camperclubmaremma.it.