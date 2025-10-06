E’ nata Nicole: fiocco rosa in casa Avis

Grosseto. Fiocco rosa in casa Avis provinciale Grosseto. Il tesoriere dell’associazione, Diego Armini, è diventato papà di Nicole, una splendida bambina venuta alla luce con parto naturale.

La piccola pesa 3,270 chilogrammi e misura 51 centimetri di pura dolcezza.

Mamma Melissa Giotti sta bene e, insieme a Diego, vive ore di grande emozione e felicità. Come in una simbolica continuità con l’impegno del papà, la piccola Nicole ha già compiuto la sua prima “donazione”, poiché il suo sangue cordonale è stato inviato a Firenze per essere messo a disposizione della ricerca e della solidarietà.

I neogenitori hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento all’ostetrica Federica, alla dottoressa Ilenia Darino e a tutto lo staff del reparto di Ostetricia dell’ospedale di Grosseto – ginecologhe, infermiere e operatrici sanitarie – per la grande professionalità, la sensibilità e la vicinanza umana dimostrate in un momento tanto speciale.

Anche il presidente di Avis provinciale Grosseto, Carlo Sestini, ha voluto far giungere le sue felicitazioni. “Auguro alla piccola Nicole – ha detto – un futuro ricco di soddisfazioni e di successi, circondata dall’amore e dall’esempio dei suoi genitori. È una gioia che condividiamo come grande famiglia Avis”.

Una nuova vita che nasce, dunque, e che porta con sé il valore più autentico del dono: la vita che genera vita.