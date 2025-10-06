Home Colline MetallifereMarito e moglie si perdono nel bosco mentre cercano funghi: soccorsi dai Vigili del Fuoco
Marito e moglie si perdono nel bosco mentre cercano funghi: soccorsi dai Vigili del Fuoco

L'episodio è accaduto a Prata

di Redazione
Massa Marittima (Grosseto). Ieri pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Follonica sono intervenuti per il recupero di due cercatori di funghi, marito e moglie settantenni provenienti da Certaldo, in provincia di Firenze, che avevano perso l’orientamento nella zona boscata di Prata, nel comune di Montieri.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha rintracciato i due coniugi grazie alle coordinate Gps fornite dal loro telefono cellulare, li ha raggiunti a piedi, ha verificato le loro condizioni di salute, li ha condotti fuori dalla vegetazione e, con il mezzo fuoristrada in dotazione, li ha accompagnati alla loro auto.

