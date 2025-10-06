Verso le regionali: Nicola Fratoianni in Maremma per sostenere i candidati di Avs

Gavorrano (Grosseto). Prosegue il tour elettorale di Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Sinistra Italiana, che farà tappa a Bagno di Gavorrano mercoledì 8 ottobre, alle 16.30, nella sala Auser di Via Mameli.

L’iniziativa, promossa da Alleanza Verdi e Sinistra, rientra nel ciclo di incontri territoriali in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, con l’obiettivo di presentare le proposte del progetto politico comune tra Europa Verde e Sinistra Italiana.

“Durante l’incontro si parlerà di ambiente, lavoro, diritti sociali e transizione ecologica, temi centrali del programma con cui la coalizione si presenta agli elettori per costruire un futuro sostenibile e solidale per la Toscana – si legge in una nota di Avs -.L’evento, a cui parteciperanno i candidati al consiglio regionale toscano di Avs, Valentino Bisconti Chiara Serracchiani, Luca Angeli e Serena Cortecci, sarà un momento di confronto aperto con cittadine e cittadini, associazioni e realtà locali, per discutere insieme le priorità del territorio e le prospettive di una nuova politica fondata sulla giustizia ambientale e uguaglianza sociale. A conclusione dell’incontro, sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti, un’occasione conviviale per continuare a dialogare in un clima di amicizia e collaborazione”.