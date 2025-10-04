Sorpreso a rubare in un’azienda in città: arrestato dalla Polizia ed espulso dall’Italia

Grosseto. Il 29 settembre scorso, gli agenti delle Volanti della Questura di Grosseto, nel corso di un’operazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati, hanno arrestato un cittadino straniero, con svariati precedenti reati alle spalle, in particolare per numerosi furti messi in atto nella città di Grosseto.

In particolare, nella serata del 29 settembre scorso, gli uomini della Squadra Volanti, a seguito del suono d un allarme in atto, si sono portati sul posto, dove hanno scoperto, in flagranza di reato, un uomo all’interno di una nota azienda che, alla vista della Polizia, si è dato alla fuga scavalcando la recinzione e cercando di far perdere le proprie tracce.

Gli agenti si sono messi immediatamente al suo inseguimento e sono riusciti a bloccare l’uomo, recuperando la refurtiva.

L’arresto è stato convalidato e, in attesa di sentenza, con rito direttissimo, è stata applicato all’uomo il divieto di dimora nella provincia di Grosseto.

In considerazione dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, all’uomo è stata revocata dal Questore di Grosseto la carta di soggiorno, e nel contempo, sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

In seguito, gli agenti della Questura di Grosseto hanno preceduto ad eseguire l’espulsione con accompagnamento al Centro per i rimpatri di Roma di Ponte Galeria, per il rimpatrio nel Paese di origine.

Considerato lo stato del procedimento penale, l’imputato è da ritenersi presunto innocente sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.