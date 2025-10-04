Home AmiataIncidente lungo la strada del Cipressino: auto sbatte contro un albero, muore un anziano
Incidente lungo la strada del Cipressino: auto sbatte contro un albero, muore un anziano

Feriti due uomini trasportato a Siena

Cinigiano (Grosseto). Incidente stradale sulla S.P. 64 del Cipressino, in prossimità dell’incrocio della strada di Porrona, in località Borgo Santa Rita, nel comune di Cinigiano.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, un’auto è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un albero, causando il decesso di un uomo di 83 anni e il ferimento di altri due uomini, di 56 e 55 anni.

Sul posto, sono intervenuti i Vigli del Fuoco di Arcidosso, che hanno messo in sicurezza la strada e collaborato con il personale sanitario.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti anche gli elisoccorso Pegaso 2 e Pegaso 1, l’ambulanza della Misericordia di Paganico, l’automedica di Castel del Piano, l’ambulanza della Misericordia di Cinigiano e le forze dell’ordine.

I due uomini feriti sono stati trasportati in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena dagli elisoccorsi.

