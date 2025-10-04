Home Costa d'argentoLavori di AdF: possibili disagi in paese
Lavori di AdF: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma mercoledì 8 ottobre

di Redazione
Monte Argentario (Grosseto). Mercoledì 8 ottobre AdF sarà al lavoro a Monte Argentario, per un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica in corso Umberto I, a Porto Santo Stefano.

I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 11, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in corso Umberto I, lungomare dei Navigatori, via Barellai, via Cetina. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 11.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

