Lavori di AdF: possibili disagi in paese

Monte Argentario (Grosseto). Mercoledì 8 ottobre AdF sarà al lavoro a Monte Argentario, per un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica in corso Umberto I, a Porto Santo Stefano.
I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 11, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in corso Umberto I, lungomare dei Navigatori, via Barellai, via Cetina. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 11.
