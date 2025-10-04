Home GrossetoAttualità GrossetoDomenica allerta vento sulla Toscana orientale e meridionale
Domenica allerta vento sulla Toscana orientale e meridionale

Firenze – Allerta per vento nella giornata di domenica sulla Toscana orientale, sulla costa centro meridionale della regione e l’Arcipelago.

Lo ha deciso la Sala operativa della protezione civile regionale che ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo in vista del transito di una rapida perturbazione tra la sera di oggi, sabato, e la mattinata di domani.

L’allerta sarà in vigore dalle 6 alle 15 del 5 ottobre. Coinvolgerà le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena. Nel dettaglio le aree interessate sono Valtiberina, Valdichiana, Casentino e Valdarno superiore a est, e, oltre alle isole, la costa etrusca e grossetana a sud.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

