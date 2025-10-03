Verso le regionali, Bisconti: “Servono interventi urgenti in Maremma per lo sport”

Grosseto. La straordinaria vittoria di Ambra Sabatini, esempio luminoso di talento, impegno e determinazione, è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e per la provincia di Grosseto. Un successo che non è soltanto sportivo, ma che deve diventare anche spunto di riflessione e di azione concreta per le istituzioni.

“Ambra – dichiara il candidato consigliere regionale per Alleanza Verdi Sinistra, Valentino Bisconti – dimostra come lo sport sia non solo veicolo di crescita personale e inclusione, ma anche volano per il nostro territorio. Eppure, oggi, in larga parte della provincia di Grosseto mancano strutture adeguate: nel sud della provincia, ad esempio, di fatto non è possibile praticare atletica in maniera strutturata. Questo è inaccettabile”.

Bisconti sottolinea inoltre come lo sport debba essere un diritto garantito anche e soprattutto per le persone con disabilità, per le quali rappresenta uno strumento insostituibile di integrazione, benessere e riscatto sociale. “L’esempio di Ambra Sabatini – prosegue – ci ricorda che, se ci sono strutture e sostegno, ogni barriera può essere superata”.

Per questo, Bisconti si impegna a portare avanti con determinazione il progetto dell’impianto di atletica alle Piane, nel comune di Monte Argentario, che rappresenta una risposta concreta alla mancanza di spazi sportivi adeguati nel sud della provincia.

“Dobbiamo colmare questo divario – conclude Bisconti – perché ogni ragazza e ragazzo della Maremma, con o senza disabilità, abbia la possibilità di crescere con lo sport, senza dover rinunciare alle proprie passioni o spostarsi decine di chilometri per allenarsi. La vittoria di Ambra Sabatini ci deve ispirare e responsabilizzare: lo sport deve essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi”.