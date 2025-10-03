Home AttualitàAmbra Sabatini vince i Campionati mondiali nei 100 metri: festa in paese
Ambra Sabatini vince i Campionati mondiali nei 100 metri: festa in paese

L'iniziativa è in programma sabato 4 ottobre

Porto Ercole (Grosseto). L’Argentario si prepara ad accogliere e festeggiare Ambra Sabatini, neo campionessa del mondo nei 100 metri T63.

Il Comune di Monte Argentario invita la cittadinanza a festeggiare insieme Ambra, sabato 4 ottobre, dalle 16.30, a Porto Ercole, nell’oratorio della parrocchia della chiesa di Sant’Erasmo

Sarà un’occasione speciale per accogliere Ambra, orgoglio del nostro territorio e simbolo di talento, dedizione e passione,  e condividere con lei la gioia di questo straordinario traguardo sportivo.

