“La responsabilità nella documentazione sanitaria”: congresso della Società toscana di medicina legale

Grosseto. Un momento di incontro per affrontare, con taglio multidisciplinare, i profili medico legali, normativi e giurisprudenziali legati alla corretta gestione della documentazione sanitaria.

Si sviluppa a partire da questa esigenza il congresso “La responsabilità nella documentazione sanitaria” organizzato dalla Società toscana di medicina legale, con il patrocinio della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (Simla), che si terrà sabato 4 ottobre, a partire dalle 8.30, a Grosseto nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia (piazza Dante Alighieri 35).

Il convegno è presieduto dal professore Aurelio Bonelli, presidente di Stml e già associato di medicina legale all’Università di Firenze.

“Nell’ottica non solo di aggiornamento sulle continue novità giuridiche e medico legali che lo specialista in medicina legale è tenuto ad approfondire – spiega il professore Bonelli –, la Stml ha voluto organizzare un convegno con l’intento di rimarcare, ancora una volta, l’importanza della documentazione sanitaria su cui giornalmente, in tutti gli ambiti professionali (penale, civile, previdenziale, assicurativo) lo specialista si confronta, esaminando, verificando e deducendo gli elementi di giudizio attinenti al caso specifico, tenuto conto della connessa intrinseca valenza probatoria“.

Sul punto anche le pregnanti parole di un maestro della disciplina citato dal presidente Stml: “Il professor Francesco Introna (senior) in ambito di cartella clinica e responsabilità professionale ammoniva già negli anni ‘80 del secolo scorso che ‘ciò che è scritto vuol dire che è stato fatto, se non scritto non è stato fatto…’, massima sempre e tuttora valida“.

Nel convegno, esteso anche a chi redige una gran parte della documentazione che poi viene esaminata in ambito medico legale, i medici di medicina generale, si disquisirà sull’importanza delle indicazioni previste nelle normative di riferimento, Legge 24/2017, Legge 219/2017 e Decreto legislativo 62/2024, nonché sulle conseguenze giurisprudenziali che ne derivano

Infine, sarà data voce agli specialisti in formazione nelle Università della Toscana affinché intervengano sul tema congressuale, aspetto che la Stml, ancor oggi, ritiene non sia scontato e del tutto correttamente percepito dai professionisti sanitari.