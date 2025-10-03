Lavori di AdF: possibili disagi nella frazione

Home Colline MetallifereLavori di AdF: possibili disagi nella frazione
L'intervento è in programma martedì 7 ottobre

Gavorrano (Grosseto). Martedì 7 ottobre AdF sarà al lavoro nel comune di Gavorrano, per un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica in via Roma, a Caldana.

I lavori potrebbero determinare, dalle 9 alle 10.30, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Caldana e nella zona rurale. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 10.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

