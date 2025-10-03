Home Colline MetallifereVerso le regionali: Lidia Bai incontra le associazioni culturali
Colline MetalliferePoliticaPolitica Colline MetalliferePolitica Grosseto

Verso le regionali: Lidia Bai incontra le associazioni culturali

L'iniziativa è in programma sabato 4 ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 12 views
Banner

Massa Marittima (Grosseto). Il ruolo fondamentale delle associazioni e delle organizzazioni culturali nella vita dei centri più piccoli e decentrati della provincia di Grosseto sarà al centro dell’incontro promosso da Lidia Bai, candidata del Partito Democratico al Consiglio regionale della Toscana.

L’appuntamento, intitolato “Caffè con la cultura”, si terrà sabato 4 ottobre alle 16.30 al Caffè Il Gotto (in corso Diaz 17, a Massa Marittima).

“Esiste un tessuto associativo prezioso che produce cultura e che deve essere sostenuto – ha dichiarato Lidia Bai –. Per questo ritengo importante ascoltare le sue voci. Portare cultura nei piccoli borghi spesso significa farli vivere, dare loro visibilità e nuove opportunità. Non è semplice, ma è fondamentale e necessario. Se eletta, il mio impegno a favore di queste realtà sarà convinto e concreto”.

Con questo incontro, Lidia Bai intende aprire un dialogo diretto con chi ogni giorno contribuisce a valorizzare e diffondere cultura nei territori meno centrali, rafforzando l’identità e il senso di comunità.

 

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le regionali, Vasellini: “Accoltellamento tra stranieri in...

Verso le regionali, Tosini: “Risorse e opportunità concrete...

Lavori di AdF: possibili disagi nella frazione

Verso le regionali, Baccetti: “Sempre più attenzione per...

Verso le regionali, Tenci: “Una carta dei servizi...

Verso le regionali, Ulmi: “Senza terzo settore e...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: