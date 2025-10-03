Home GrossetoRischi per aeroporto e gestione emergenza sanitaria: Comune aggiorna piano di Protezione Civile
Rischi per aeroporto e gestione emergenza sanitaria: Comune aggiorna piano di Protezione Civile

Grosseto. Il Consiglio comunale di Grosseto, con deliberazione n. 79 del 29 settembre scorso, ha adottato il nuovo allegato M.6 – specifiche pianificazioni non di competenza diretta del Comune, parte integrante del piano comunale di Protezione Civile.

L’allegato M.6 contiene due elaborati tecnici di particolare rilevanza per la sicurezza della comunità:

  • M.6.1 – Rischi connessi all’aeroporto militare e civile di Grosseto e procedure di emergenza;
  • M.6.2 – Gestione dell’emergenza sanitaria da arbovirosi (Dengue, Chikungunya, Zika Virus – Procedure di emergenza).

L’adozione di tali documenti comporta anche l’aggiornamento e la modifica dell’allegato 1 già vigente.

Come previsto dalla normativa regionale, l’avviso di adozione sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt) con data di probabile pubblicazione fissata per il 15 ottobre 2025.

A partire da tale data, i documenti resteranno depositati presso il servizio Protezione Civile del Comune di Grosseto per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione e presentare eventuali osservazioni.

L’allegato M.6 e gli atti collegati sono consultabili sul sito del Comune di Grosseto.

