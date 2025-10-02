Incidente sull’Aurelia: scontro tra tre veicoli, morte tre persone

Aggiornamento ore 11.10: sull’Aurelia il traffico in direzione Livorno è deviato sulla strada provinciale 51 con uscita obbligatoria allo svincolo di Grosseto Nord e rientro allo svincolo di Braccagni.

Aggiornamento ore 11.07 : nell’incidente sono morte tre persone.

L’incidente, che è accaduto intorno alle 9 di questa mattina, sull’Aurelia in direzione di Livorno, ha visto coinvolti un furgone ed un bus da 9 posti che trasportava turisti stranieri.

Per cause in corso di accertamento da parte di Polizia stradale e Carabinieri presenti sul posto, i due mezzi, entrambi in transito sulla corsia nord dell’Aurelia, sono entrati in collisione causando il ferimento di 5 persone, tra cui due bambini, ed il decesso di tre adulti, di cui ancora non si conoscono le generalità.

Nell’impatto tra i due veicoli, è rimasta coinvolta anche un’auto.

L’intervento delle due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco e del funzionario di servizio intervenuti è valso all’estrazione dei feriti dai mezzi, alla loro consegna al personale sanitario ed alla messa in sicurezza della zona oltre, purtroppo, all’estrazione delle persone decedute. Durante le operazioni di soccorso la circolazione in entrambe le corsie è stata interrotta. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, personale sanitario con il supporto dell’elisoccorso, Polizia, Carabinieri e personale dell’Anas.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, l’automedica di Grosseto, l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato due persone, entrambe in codice 3, all’ospedale Le Scotte di Siena, l’elisoccorso Pegaso 1, che ha trasportato una persona in codice 2 all’ospedale di Careggi a Firenze. Infine, l’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, con infermiere a bord,o ha trasportato 2 persone (un uomo di 31 anni e un minorenne) in codice 3 al Pronto soccorso di Grosseto.

