L’Auser celebra 25 anni di attività: festa all’ex cinema-teatro del paese

Ribolla (Grosseto). Sabato 4 ottobre, alle 10, all’ex cinema-teatro di Ribolla, l’Auser festeggia i suoi 25 anni di attività.

La presidente Marzia Prando riassume così questi 25 anni: “L’Auser Ribolla è un punto di riferimento importante per tutta la comunità del Comune di Roccastrada. Compiere 25 anni di attività significa avere una storia, un passato importante, una memoria, un’identità, e di questo i nostri soci e volontari devono esserne fieri ed orgogliosi di essere Auser e di far parte di questa grande famiglia.

Questo anniversario rappresenta per noi un traguardo importante, raggiunto grazie all’impegno e alla tenacia dei nostri volontari, che hanno fatto loro i fondamenti di un’associazione inclusiva, che combatte la solitudine, le disuguaglianze, che afferma in tutte le sue azioni un’idea di libertà che ti restituisce un senso, una dignità, la voglia di vivere nei momenti in cui ti senti più fragile e più solo.

Ripercorrere la nostra storia è una buona base per riprogrammare il nostro futuro, oggi l’Auser di Ribolla è una realtà che dialoga con le istituzioni pubbliche, con le altre associazioni e con la comunità del territorio, lo fa quando svolge servizi di accompagnamento sociale, quando collabora con le scuole, quando organizza le attività ricreative di turismo sociale e culturale, per il civismo, quando promuove attività di socializzazione e di solidarietà.

Abbiamo oltre 1000 soci e ogni anno i nostri volontari percorrono oltre 85.000 chilometri per accompagnare in oltre 1300 viaggi i nostri soci. In questi 25 anni possiamo affermare con orgoglio che siamo diventati un riferimento importante per il territorio e che siamo conosciuti ed apprezzati da tutta la comunità”.