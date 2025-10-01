Strade provinciali, il Pd: “Da Rossi giochi di prestigio, nessuna risorsa ma solo tagli”

Grosseto. “Miracoli elettorali e prese in giro colossali. Negando l’evidenza dei fatti, l’onorevole di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi fa giochi di prestigio e trasforma i tagli in risorse aggiuntive. Peccato che la realtà è purtroppo ben diversa”.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd di Grosseto.

“Nemmeno fossero stati restituiti tutti i soldi a suo tempo tagliati, che hanno bloccato gli interventi sulle strade provinciali e complicato le procedure amministrative per i prossimi anni – continua Termine –. Il Governo con l’ultima legge di bilancio e il decreto Mille Proroghe ha tagliato fondi importanti sulle strade provinciali facendo tabula rasa di ben il 70% delle risorse presenti in bilancio e introducendo vincoli che hanno azzerato la programmazione degli interventi, che a suo tempo era stata inviata al Ministero. Purtroppo restano in vigore i tagli previsti dalla legge di bilancio 2025/2026. Altro che risorse aggiuntive!”.

“Siano stanziati concretamente i fondi necessari e non avremo remore ad invitare Rossi alle inaugurazioni dei lavori finiti. Ne va dell’interesse del territorio e della sicurezza dei cittadini, non di quel partito piuttosto che dell’altro – sottolinea Termine -. Lo stanziamento di poco più di 10 milioni da parte del Ministro Salvini non è altro che la restituzione parziale di ciò che era stato tagliato e sono a fatica sufficienti per sistemare dai 50 ai 100 km di strade. Niente in confronto al reale fabbisogno manutentivo delle strade provinciali del territorio di Grosseto”.

“Con il nuovo decreto ministeriale il taglio totale delle risorse nel periodo 2025/2029 per la provincia di Grosseto ammonta purtroppo a ben 3.201.644,04 euro. Oltre 3 milioni di euro in meno in quattro anni – conclude Termine -, che avrebbero fatto sicuramente comodo per la manutenzione delle strade della nostra provincia”.