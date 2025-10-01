“I luoghi del cammino”: nuovo appuntamento con il Festival degli Appetiti

Grosseto. Un monastero che diventa laboratorio culturale, un cantiere che unisce architettura e spiritualità, un paesaggio che rivela le tracce dei cammini antichi.

È questa l’anima della seconda giornata del Festival degli Appetiti 2025, che giovedì 2 ottobre si svolge al Monastero di Siloe, luogo simbolo di accoglienza e ricerca.

Nel cuore della Maremma, Siloe apre le sue porte a studiosi, filosofi e artisti per esplorare il tema delle “Geografie interiori” intrecciando memoria e futuro.

La mattinata prende avvio alle 9.30 con l’introduzione ufficiale della giornata, affidata a Edoardo Milesi, padre Mario Parente, Luciana Rocchi e al giornalista Emilio Guariglia, che contestualizzano il significato di questa edizione.

Alle 10, gli archeologi Stefano Campana, Alessandro Sebastiani e Maria Grazia Celuzza conducono un dialogo dedicato agli antichi cammini lungo l’Ombrone, ricostruendo percorsi e memorie che un tempo univano comunità e territori. Un confronto che non è solo ricerca storica, ma occasione per comprendere come le tracce del passato possano orientare nuove forme di abitare e custodire i paesaggi.

Alle 12, con “Come nasce Siloe”, l’architetto Edoardo Milesi, ideatore del progetto, insieme ai padri Mario Parente e Roberto Lanzi, che ne hanno accompagnato la realizzazione e la vita comunitaria, rispondono alle domande di Giovanni Gazzaneo, ripercorrendo la nascita e lo sviluppo del Monastero di Siloe.

Nel primo pomeriggio, alle 14, la visita guidata alla nuova chiesa di Siloe, progettata da Edoardo Milesi e realizzata con la partecipazione dei monaci, che negli anni hanno seguito passo dopo passo il cantiere. Si tratta di un’anteprima assoluta: un percorso che porta dentro l’architettura contemporanea come esperienza spirituale, restituendo il senso di una costruzione che nasce dall’ascolto della comunità e del paesaggio.

Alle 15.30 il dibattito prosegue con il dialogo “Pensare non specialistico”, che vedrà confrontarsi Luca Borro, biologo e architetto, don Roberto Tagliaferri, teologo e liturgista, e Edoardo Milesi. Un incontro che mette in relazione discipline diverse, per immaginare un abitare capace di superare i confini tra fede, cultura e scienza.

A seguire, l’intervento di Sofia Boarino, “Paesaggi sonori e Architetture risonant”i, che indaga il paesaggio sonoro come ecologia percettiva, dal pensiero di R. Murray Schafer agli effetti delle vibrazioni sonore sulla materia e sul benessere umano. Attraverso esperienze e progetti come Sounds of Etna, Hit the Beat e Sound Greenfall, propone un’architettura multisensoriale capace di rigenerare paesaggi e relazioni.

La giornata si arricchisce alle 18 con la presentazione del volume fotografico di Federico Borselli, “You will find me if you want me in the garden” (89books, 2024), che racconta con immagini intime e suggestive la relazione tra uomo e paesaggio.

In serata, alle 20.30, il monastero di Siloe ospita “!Il fiume, infinito viaggiare”, un omaggio alla scrittura di Claudio Magris con la voce narrante di Sara Donzelli e le musiche di Stefano “Cocco” Cantini (sax e pianoforte), per la regia di Giorgio Zorcù. Una chiusura poetica che intreccia letteratura, musica e teatro nel segno del viaggio come esperienza interiore e collettiva.

Programma dettagliato

Ore 9.30 – Introduzione a “Geografie interiori”. Intervengono: Edoardo Milesi, Emilio Guariglia, Luciana Rocchi, padre Mario Parente.

Ore 10 – “Un antico cammino”, narrazione delle ricerche archeologiche che hanno consentito l’individuazione del cammino, in un dialogo fra archeologi. Stefano Campana parlerà dei suoi recenti scavi in località Santa Marta, nel comune di Cinigiano. Alessandro Sebastiani illustrerà il suo lavoro sul campo e lo studio dell’area dello Scoglietto di Alberese. Maria Grazia Celuzza, in dialogo con loro, allargherà lo sguardo all’intero territorio.

Ore 12 – “Come nasce Siloe”, l’architetto Edoardo Milesi, ideatore del progetto, insieme ai padri Mario Parente e Roberto Lanzi, che ne hanno accompagnato la realizzazione e la vita comunitaria, rispondono alle domande di Giovanni Gazzaneo, ripercorrendo la nascita e lo sviluppo del monastero di Siloe.

Ore 13 – Pranzo al monastero (su prenotazione)

Ore 14 – Visita guidata al monastero di Siloe con Edoardo Milesi, alla scoperta della nuova chiesa in costruzione: un’occasione per conoscere dall’interno la genesi di un’architettura sacra contemporanea immersa nelle colline toscane.

Ore 15.30 – “Pensare non specialistico”, don Roberto Tagliaferri, teologo e liturgista, offrirà una riflessione sui diritti e le ferite della città e sulla necessità di un nuovo modello ecosistemico ispirato alla Carta della Terra di Johannesburg. L’architetto Edoardo Milesi, fondatore dello studio Archos e della Scuola permanente dell’abitare, approfondirà il tema del dissenso e del suo ruolo nella progettualità contemporanea, mentre l’architetto e biologo Luca Borro analizzerà le radici biologiche e neurofisiologiche dell’“attaccamento al luogo”, mostrando come l’identità umana si formi nel rapporto profondo con i paesaggi abitati.

Ore 17.30 – “Paesaggi sonori e architetture risonanti”, Sofia Boarino esplora il paesaggio sonoro come ecologia percettiva, dal pensiero di R. Murray Schafer alla sua capacità di plasmare lo spazio e le relazioni. Viene messo in luce come le vibrazioni sonore – dalla scala cosmica a quella cellulare – influenzino materia, organismi e benessere umano, aprendo a una nuova ecologia della vibrazione. Attraverso esempi storici e progetti personali (Sounds of Etna, Hit the Beat, Sound Greenfall), l’autrice introduce l’idea di un’architettura multisensoriale e risonante, capace di rigenerare paesaggi e creare connessioni.

Ore 18 – “Presentazione del libro di Federico Borselli “You will find me if you want me in the garden” (89books, 2024).

Ore 19 – Apericena a Siloe (su prenotazione).

Ore 20.30 – “Il fiume, infinito viaggiare”, letture da Claudio Magris con Sara Donzelli (voce) e Stefano “Cocco” Cantini (sax, pianoforte). Regia: Giorgio Zorcù (Accademia Mutamenti).

L’Ombrone, protagonista del Festival, è il fiume lungo cui “Geografie interiori” sceglie di viaggiare, tra tracce visibili e memorie tramandate. Come il Danubio di Claudio Magris, attraversare un fiume o una frontiera diventa incontro con l’altro e con sé stessi, esperienza che rivela la forza creativa e distruttiva del tempo e fa del viaggio un esercizio totale di sguardo.

Il monastero di Siloe.

Adagiato sulle colline che guardano la Maremma e il Monte Amiata, il monastero di Siloe rappresenta un unicum nel panorama europeo: un luogo dove spiritualità e architettura contemporanea si intrecciano in modo indissolubile. La comunità monastica, nata a fine anni ’90 e riconosciuta ufficialmente nel 1997, ha affidato all’architetto Edoardo Milesi il compito di progettare un complesso capace di tradurre in forme essenziali la regola benedettina e il dialogo con il paesaggio circostante.

Nel 2001 è stata consacrata la cappella, seguita dall’ala est dedicata alla vita monastica (2005) e dall’ala sud con spazi di accoglienza (2012). Nel 2021 è stata posta la prima pietra della nuova chiesa, pensata come cuore liturgico e simbolico del monastero. Questo cantiere, ancora in corso, rappresenta il segno più tangibile di un percorso che unisce tradizione e innovazione, memoria e futuro.

Siloe non è soltanto luogo di preghiera, ma anche cantiere culturale: accoglie residenze artistiche, simposi internazionali di scultura, festival e momenti di ricerca condivisa.

Il 2 ottobre, nell’ambito del Festival degli Appetiti, il monastero sarà protagonista con una visita guidata alla nuova chiesa condotta da Edoardo Milesi e dai monaci, offrendo al pubblico un’esperienza diretta dentro un’opera architettonica che è insieme costruzione e testimonianza di comunità.

Informazioni pratiche – Giovedì 2 ottobre

Inizio: ore 10:00

Luogo: monastero di Siloe – Strada San Benedetto 1, Sasso d’Ombrone (GR)

Organizzazione: comunità monastica di Siloe con Scuola permanente dell’abitare

Contributo: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Patrocini: Provincia di Grosseto, Comune di Cinigiano, Comune di Civitella Paganico, Ordine degli architetti Ppc della provincia di Grosseto, Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Collaborazioni: Atlante delle Rive, La Fabbrica del Mondo, Jolefilm

Sponsor tecnici: Conad, Pastai in Maremma

Come arrivare: il Monastero di Siloe si trova a Poggi del Sasso, nel comune di Cinigiano (GR), immerso nelle colline tra Maremma e Monte Amiata. In auto: da Grosseto (35 chilometri, circa 40 minuti) seguire la SS223 direzione Siena, uscita Paganico, poi indicazioni per Montecucco/Poggi del Sasso.

Ospitalità e pasti: il Festival offre la possibilità di partecipare a pranzi, cene e apericena conviviali presso il monastero di Siloe, preparati con prodotti locali con attenzione a stagionalità e sostenibilità. Prenotazioni: padre Mario (Monastero di Siloe), cell. +39.347.9540768 – almeno 24 ore prima. In fase di prenotazione è necessario segnalare eventuali allergie, intolleranze o regimi alimentari particolari (vegetariani, vegani, ecc.).

Molte attività del Festival si svolgono all’aperto: si consiglia quindi di organizzarsi con scarpe comode e abiti caldi, per vivere appieno le esperienze tra natura e paesaggio.