Viabilità, Rossi: “Dal Governo oltre 10,5 milioni di euro per le strade della provincia di Grosseto”

Grosseto. “Ancora una volta il Governo Meloni dimostra con i fatti di essere vicino ai territori e alle loro reali necessità. Con il piano straordinario per le province toscane, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, arrivano oltre 93 milioni di euro per la Toscana, di cui ben 10,7 milioni destinati alla provincia di Grosseto”. A dichiararlo è Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, componente della Commissione territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati.

“Si tratta – commenta Rossi – di risorse fondamentali per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali, un tema che da anni rappresenta una priorità per il nostro territorio. Con questi fondi sarà possibile migliorare la viabilità, aumentare la sicurezza e garantire collegamenti più moderni ed efficienti a cittadini, imprese e turisti che ogni giorno percorrono le nostre strade”.

“Un’attenzione particolare – spiega Rossi – sarà rivolta a quei territori disagiati e spesso ritenuti marginali, che potranno finalmente beneficiare di infrastrutture adeguate. Un passo decisivo per avvicinare la costa all’entroterra maremmano, superando storiche difficoltà di collegamento e restituendo a tutta la provincia pari opportunità di sviluppo”.

“Ringraziamo il Governo Meloni per l’attenzione dimostrata ancora una volta verso Grosseto e la Maremma: con oltre 10,5 milioni di euro avremo finalmente la possibilità di intervenire in maniera concreta sulla rete viaria provinciale, restituendo dignità e funzionalità a un settore che per troppo tempo è stato trascurato. Questo risultato è la prova che la politica del fare, portata avanti da Fratelli d’Italia e dall’intera maggioranza di Governo, produce effetti tangibili per i cittadini. Continueremo a lavorare perché la Maremma abbia le infrastrutture che merita e per rendere il nostro territorio sempre più sicuro e competitivo”, conclude Fabrizio Rossi.