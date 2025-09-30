Sicurezza e immigrazione, Rossi: “Serve Cpr in Toscana”

Grosseto. “Condivido pienamente le parole del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco: anche la Toscana ha bisogno di Cpr, perché la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto.

Un sistema di prossimità, come proposto, permetterebbe di rendere più efficiente il lavoro delle Forze dell’ordine e di allontanare dal territorio i soggetti più pericolosi, responsabili di gravi reati come spaccio e violenze sessuali. Non dimentichiamoci, inoltre, del grido d’allarme che arriva dagli uffici immigrazione delle Questure toscane: le richieste di espulsione sono numerose e devono trovare un’adeguata risposta di legalità. La stessa legalità che viene messa in discussione proprio per la mancanza di una struttura adeguata nella nostra regione.

Per questo ribadisco con forza: è il momento di dare anche alla Toscana i Cpr, funzionali e sostenibili, che possano davvero rappresentare uno strumento di sicurezza e tutela per i cittadini”.

È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.