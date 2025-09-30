Home GrossetoSciopero generale: possibili disagi nei servizi sanitari
Sciopero generale: possibili disagi nei servizi sanitari

Saranno garantiti i servizi sanitari essenziali

di Redazione
di Redazione
Grosseto. Sciopero nazionale venerdì 3 ottobre, proclamato da Si Cobas.

A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Lo sciopero interessa l’intera giornata e riguarda tutte le categorie pubbliche e private.

Per la sanità lo sciopero è articolato da inizio turno del 3 ottobre a fine dell’ultimo turno della stessa giornata.

Asl Toscana Sud Est rende noto che saranno assicurate le prestazioni in urgenza e i servizi minimi essenziali, come previsto negli accordi nazionali che disciplinano il diritto allo sciopero.

