Sciopero generale: possibili disagi nei servizi sanitari

Grosseto. Sciopero nazionale venerdì 3 ottobre, proclamato da Si Cobas.
A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Lo sciopero interessa l’intera giornata e riguarda tutte le categorie pubbliche e private.
Per la sanità lo sciopero è articolato da inizio turno del 3 ottobre a fine dell’ultimo turno della stessa giornata.
Asl Toscana Sud Est rende noto che saranno assicurate le prestazioni in urgenza e i servizi minimi essenziali, come previsto negli accordi nazionali che disciplinano il diritto allo sciopero.