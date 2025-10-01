Home AttualitàMuore collega: il cordoglio della Polizia Municipale
Muore collega: il cordoglio della Polizia Municipale

Renata Tini lascia le figlie Annamaria e Francesca

Grosseto. La Polizia Municipale di Grosseto esprime profondo cordoglio per la scomparsa della collega Renata Tini, avvenuta ieri, 30 settembre, dopo una malattia affrontata con coraggio.

Entrata a far parte del Corpo nel 2008, ha svolto negli anni diversi incarichi, dalla Polizia annonaria ai Quartieri, fino al suo ultimo ruolo come operatrice nella sala operativa.

Renata lascia le figlie Annamaria e Francesca, le nipoti e tutti i colleghi che in questi anni hanno condiviso con lei il lavoro e l’impegno quotidiano al servizio della comunità.

