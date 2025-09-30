Ospedale Petruccioli, l’opposizione: “Riapre la Medicina, potenziare la struttura”

Sorano (Grosseto). “Dopodomani riapre la Medicina dell’ospedale di Pitigliano dopo una chiusura durata circa cinquanta giornI, resa necessaria dagli interventi in corso nell’ospedale con i finanziamenti del Pnrr”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Sorano Civica, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Sorano.

“Abbiamo detto, e ripetiamo, che l’alternativa all’ospedale di Pitigliano è rappresentata dall’ospedale potenziato e non certo dall’irrealistica convenzione permanente con l’ospedale di Acquapendente – continua la nota -. Benché con pochi servizi e non tutti ben funzionanti, Pitigliano assolve al ruolo di ospedale del territorio dei Comuni del Fiora: non va indebolito con fughe in avanti ma, al contrario, potenziato risolvendo subito il primo nodo rappresentato dalla Radiologia, dove è indispensabile assicurare la presenza piena del medico..”.

“Vanno create le condizioni per ampliare la Chirurgia programmata, e oggi limitata alle sole cateratte, mentre ci sono le condizioni e soprattutto la necessità di ampliarla ad alcune attività ortopediche e alle ernie Per far fronte alla temporanea chiusura della Medicina è stato potenziato il pronto soccorso con la creazione di letti per degenza breve e e per osservazione. Riteniamo che questi posti letto debbano rimanere per ampliare le disponibilità del reparto. Va programmata adeguatamente la sostituzione dii due medici dei servizi ambulatoriali che stanno per andare in pensione. Va aperto subito il confronto con la Asl sud est, ma questo presuppone uno spirito unitario – termina il comunicato – con la conferenza dei sindaci della zona sud e l’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora. Servono realismo, concretezza e la consapevolezza che Pitigliano non può più attendere”.