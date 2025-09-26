Vendita a corpo di legna da ardere e legname: pubblicato bando dell’Unione di Comuni

Massa Marittima (Grosseto). L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha pubblicato un bando per la vendita a corpo di legname di latifoglie destinato a legna da ardere o cippato ricavabili da 11 lotti di bosco da utilizzare nelle annate silvane 2025-2026 e 2026-2027.

Ecco nel dettaglio i lotti: nel Comune di Massa Marittima in località Acquaviva, Podere Paolini-Valle Rigattaie, Poggio Paravento, Poggio Montone-Podere Mucinino, Podere alla Marruca – Podere Giovannaccio; nel Comune di Monterotondo Marittimo in località Pianoni-Podere Monte Leo, Podere Balzoni, Casa Preselle, Poggio Granchio; nel Comune di Sassetta in località il Vallone – Salcione, La Pineta.

Nel sito internet dell’Unione, nella sezione dedicata a questa procedura, al link https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=160&CDOC=273 sono disponibili il bando di gara, la documentazione dei lotti, i loro costi a base d’asta, le relative cartografie oltre ai modelli da compilare per presentare le offerte.

Per partecipare alla gara bisogna far pervenire all’indirizzo “Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR)”, tramite consegna a mano, corriere o a mezzo del servizio postale di Stato, entro e non oltre le ore 12.00 del 9 ottobre 2025, un plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura recante il nominativo del mittente e la seguente dicitura “Non aprire. Gara per vendita legname ricavabile da lotti di bosco in piedi – Scadenza presentazione offerte ore 12:00 del giorno 09/10/2025”.

Si precisa che è fatto obbligo a tutti i concorrenti di effettuare uno specifico sopralluogo sui lotti oggetto d’appalto. Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento telefonico con il personale di vigilanza dipendente dell’Unione di Comuni (tel. 335.6035687) o con il dottor Alessandro Samola (tel. 0566.906130 o 331.5720442), entro e non oltre il 7 ottobre 2025.