Nasce il gruppo consiliare di Noi Moderati: Daniele Brogi sarà il capogruppo

Massa Marittima (Grosseto). È stato costituito il gruppo consiliare di Noi Moderati a Massa Marittima.

Il Consiglio comunale ha approvato la richiesta di Daniele Brogi, commissario provinciale del partito che ne diventa capogruppo, a maggioranza.

La nascita del gruppo, nelle intenzioni di Noi Moderati, rappresenta un passo importante per rafforzare la propria nelle istituzioni locali, con l’obiettivo di contribuire in modo costruttivo e responsabile all’attività amministrativa, valorizzando il dialogo con i cittadini e promuovendo una visione moderata e pragmatica della politica.

“La costituzione del gruppo consiliare di Noi Moderati a Massa Marittima – commenta Daniele Brogi – è un segnale di maturità politica e di radicamento territoriale. Ringrazio i colleghi della maggioranza e dell’opposizione, compreso Sandro Poli con cui ci separiamo formalmente, ma non nella sostanza, proseguendo le battaglie comuni, per il sostegno espresso. Il nostro impegno sarà quello di portare avanti proposte concrete, attente ai bisogni della comunità, con uno stile sobrio, dialogante e orientato al bene comune. Come commissario provinciale, credo fermamente nella costruzione di una rete civica e moderata che sappia interpretare le sfide del presente con serietà e visione. Il gruppo consiliare sarà parte attiva nel confronto politico e amministrativo, contribuendo con idee e iniziative sui temi centrali per il futuro della città: sviluppo sostenibile, tutela del patrimonio, servizi pubblici, sicurezza e coesione sociale”.

“Noi Moderati – aggiunge Brogi – conferma così la propria volontà di essere protagonista di una politica locale fondata su responsabilità, ascolto e concretezza”.

Massa Marittima è il primo Comune in cui è stato costituito il gruppo di Noi Moderati, ma il commissario Brogi annuncia già il prossimo passo. “

“Nella prossima seduta – conclude il commissario del partito – il gruppo consiliare sarà costituito anche a Monterotondo Marittimo”.