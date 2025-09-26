“Camminata tra gli olivi”: il Comune dà il via alle adesioni per l’organizzazione

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano, a seguito del riconoscimento ottenuto nel 2024 come “Città dell’olio”, aderisce alla IX edizione della “Camminata tra gli olivi”, che si svolgerà in tutta Italia domenica 26 ottobre.

L’iniziativa, promossa dall’associazione nazionale “Città dell’olio”, rappresenta un momento di valorizzazione del patrimonio olivicolo e paesaggistico del territorio, nonché un’occasione di incontro e di condivisione aperta a cittadini, famiglie, associazioni e realtà produttive locali.

Il Comune invita le associazioni, le aziende agricole, i ristoratori, i gruppi culturali e tutti i soggetti interessati a presentare una manifestazione di interesse per collaborare all’organizzazione delle attività.

Le proposte potranno riguardare visite guidate, degustazioni di olio e prodotti tipici, attività didattiche e ricreative, trekking ed escursioni, incontri culturali e iniziative artistiche, sempre nell’ottica di promuovere la cultura dell’olivo e il legame con la nostra comunità.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita per i visitatori e non comporta oneri per l’ente.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro domenica 12 ottobre 2025 via pec, all’indirizzo comune.manciano@postacert.toscana.it, oppure a mano al Protocollo dell’ente. Il modulo è reperibile sul sito del Comune di Manciano (www.comune.manciano.gr.it) nella sezione “News”.

Per ulteriori informazioni: ufficio Turismo-Cultura 0564 625342.