Rinnovato il consiglio direttivo del Silb Confcommercio: tutti i membri

Grosseto. È stato rinnovato il direttivo del Silb Confcommercio Grosseto, l’associazione che rappresenta le imprese del settore della notte e dell’intrattenimento.

Alla guida è stato confermato all’unanimità Danilo Ceccarelli, affiancato dai due nuovi vicepresidenti, Vittoria Passini e Luca Nocilla. Grande la soddisfazione, perché oggi la quasi totalità delle imprese del settore in provincia di Grosseto ha scelto di aderire al Silb, che diventa così l’unica associazione di categoria sul territorio.

Un mondo variegato che abbraccia l’intera provincia: dalle storiche discoteche come La Capannina e Tartana ai club di riferimento come Cala Felice e Baluba Discovillage, passando per Subway, Ganesh, Sox e Bolero Dancing. Senza dimenticare i locali simbolo della Costa d’Argento come Jacarè, Singita e Havana, e ancora Il Covo, il montano Kartika Club e la sala Eden di Grosseto. Tutti insieme, oggi, fanno parte di un’unica grande famiglia.

Per celebrare questo traguardo, il presidente Ceccarelli ha organizzato un incontro a Scarlino, che ha visto la partecipazione del presidente nazionale Maurizio Pasca, riunendo le imprese locali in un momento di confronto di grande rilievo.

“Il settore dell’intrattenimento è parte integrante della vita sociale, turistica ed economica del nostro Paese – ha dichiarato Pasca –. A ottobre a Firenze, con il convegno ‘Nightlife Evolution: sinergie tra Italia e Ibiza per un futuro di divertimento sicuro e sostenibile’, parleremo proprio del futuro della notte in una prospettiva europea”.

Particolarmente significativo anche l’intervento della direttrice di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando, che ha ricordato di aver chiesto personalmente al presidente Ceccarelli la disponibilità a rinnovare il suo mandato, riconoscendone l’esperienza, la capacità di rappresentanza e la rete di solide relazioni istituzionali costruite negli anni.

Un patrimonio, ha sottolineato, che rappresenta un valore soprattutto per le nuove generazioni di imprenditori della notte. Orlando ha voluto anche ringraziare Gianluca Mazzuoli, figura centrale nel ruolo di raccordo di tante realtà e amico stimato da molti operatori, la cui presenza ha contribuito a rafforzare ulteriormente il percorso associativo.

“Aver riunito l’intero mondo della notte e dell’intrattenimento in un’unica grande famiglia è un risultato che ci rende orgogliosi – ha dichiarato Orlando –. È la dimostrazione di quanto il lavoro condiviso possa fare la differenza. La cosiddetta ‘buona movida’ ha un ruolo sociale ed economico centrale: il divertimento è importante, soprattutto per i giovani, e diventa quell’elemento in più che rende più forte e attrattiva l’offerta turistica del nostro territorio.”

Da parte sua, il presidente Danilo Ceccarelli ha rivolto un sentito ringraziamento a Mauro Palmieri per aver garantito la reggenza della presidenza durante il periodo di transizione.

“Sono molto soddisfatto del fatto che oggi l’associazione rappresenti la quasi totalità delle imprese del mondo della notte della provincia di Grosseto – ha detto Ceccarelli –. Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia e per il lavoro condiviso, a livello sia provinciale sia nazionale. Preciso che le poche assenze di questa riunione sono tutte da considerarsi giustificate, perché l’unità del settore è totale. In questi anni, inoltre, il nostro comparto ha acquisito una nuova considerazione da parte delle istituzioni, soprattutto dopo la pandemia: i locali non sono soltanto spazi di divertimento, ma veri e propri presidi di sicurezza. È meglio che i ragazzi si ritrovino in luoghi controllati, organizzati e sicuri, piuttosto che rischino situazioni pericolose nelle piazze. Questo è un valore sociale che si aggiunge a quello economico e turistico del nostro lavoro”.

Un settore unito, dunque, che guarda al futuro con consapevolezza e spirito di collaborazione, con la convinzione che la movida sana e sicura sia una ricchezza per l’intera comunità.