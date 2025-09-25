Home Costa d'argentoCorsi di lingue per adulti: confermato il servizio del Cpia 1 con il Comune
Costa d'argentoScuolaScuola Grosseto

Corsi di lingue per adulti: confermato il servizio del Cpia 1 con il Comune

Le iscrizioni saranno parte da lunedì 29 settembre a lunedì 20 ottobre

di Redazione
Capalbio (Grosseto). Si rinnova la collaborazione tra il Centro provinciale istruzione adulti di Grosseto (Cpia 1) e il Comune di Capalbio.

A partire da lunedì 29 settembre sono aperte le iscrizioni per tutti i corsi offerti ai cittadini italiani o stranieri con un’età superiore ai sedici anni.

Siamo soddisfatti – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla scuola – di poter nuovamente garantire un servizio così importante. Anche quest’anno per molti cittadini avranno un’opportunità per accrescere le loro competenze anche in funzione della loro professione attuale o futura”.

I corsi

L’offerta del Cpia 1 prevede la possibilità di attivare corsi di lingua italiana per stranieri di livello base (A1 e A2) e di livello intermedio (B1 e B2), supporto per la preparazione dell’esame per ottenere la certificazione Cils (italiano come lingua straniera), corsi di inglese e tedesco, di informatica, ma anche lezioni per l’ottenimento della licenza media o superiore.

“Siamo contenti di continuare la collaborazione – dicehiaraSergio Ceccacci, vicepreside del Cpia 1 Grosseto – con il Comune di Capalbio. Auspichiamo inoltre che nel futuro prossimo possa essere avviata una sezione del Cpia anche nella zona sud della provincia, per garantire un servizio più stabile e organico, come già abbiamo fatto a Grosseto, Follonica e sull’Amiata”.

Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 29 settembre a lunedì 20 ottobre. Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile visitare il sito www.cpia1grosseto.edu.it oppure rivolgersi allo ufficio Scuola del Comune di Capalbio.

