Geotermia, la Lega: “Da Tenci dichiarazioni preoccupanti, un nuovo impianto in programma?”

"Sull'Amiata gli impianti geotermici già pesano in maniera significativa, con dubbi mai del tutto chiariti sull'impatto reale sulla salute e sull'ambiente"

Castell’Azzara (Grosseto). “Dopo aver tradito i propri elettori candidandosi con Eugenio Giani, il sindaco di Castell’Azzara si scopre improvvisamente paladino della geotermia. Ma ci chiediamo: con quale fine?”.

È il quesito che si pongono Gilberto Alviani, segretario della Lega sezione Amiata, e tutto il direttivo amiatino.

“Sull’Amiata gli impianti geotermici già pesano in maniera significativa, con dubbi mai del tutto chiariti sull’impatto reale sulla salute e sull’ambiente. In questo contesto, stupisce e preoccupa che un sindaco, che dovrebbe avere come priorità la salvaguardia del territorio e dei cittadini, decida invece di rilanciare l’idea di nuovi investimenti nel settore. La nostra sezione è sempre stata chiara su questo punto”, continua la nota della Lega Amiata.

“Quando il sindaco parla di ‘ricadute sul territorio’, a cosa si riferisce? Alla piscina geotermica a Santa Fiora che da anni aspetta ancora di essere completata? O forse all’idea di trasformare l’Amiata in un polo geotermico sempre meno ospitale per chi ci vive e per chi vorrebbe investire in turismo e sviluppo sostenibile?“, chiede Alviani.

“Noi della Lega Amiata chiediamo chiarezza e trasparenza: i cittadini di Castell’Azzara hanno il diritto di sapere se le ultime dichiarazioni del loro sindaco aprono davvero la strada a nuovi impianti, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe“, conclude il comunicato della Lega.

