Verso le regionali: Arianna Meloni a Grosseto per sostenere i candidati di Fratelli d’Italia

Grosseto. Grande entusiasmo e una partecipazione straordinaria hanno caratterizzato l’appuntamento di ieri sera con Arianna Meloni, al fianco di Alessandro Tomasi nella corsa alla presidenza della Regione Toscana. Un incontro sentito e partecipato che ha confermato il crescente coinvolgimento attorno alla proposta di Fratelli d’Italia.

“La presenza di Arianna Meloni, autentica e carismatica, ha rappresentato un momento di forte slancio per la campagna elettorale – si legge in una nota di Fratelli d’Italia –: il suo intervento, applauditissimo, ha infatti dato nuova carica e determinazione alla squadra e ai tanti cittadini accorsi per ascoltarla”.

“Fratelli d’Italia ha dimostrato ovunque di saper governare con responsabilità e visione – ha detto Meloni –. Adesso è il momento di portare questo modello anche in Toscana, per voltare pagina, mettere fine alle gestioni ideologiche e dare risposte concrete a cittadini, famiglie e imprese. L’unica ambizione che abbiamo è quella di poter dire ai nostri nipoti: io c’ero e ho fatto la mia parte”.

Convinti che la Toscana sia pronta al cambiamento dopo anni di immobilismo e promesse mancate, i quattro candidati al Consiglio regionale per Fratelli d’Italia – Luca Minucci, Guendalina Amati, Jurij Di Massa e Simonetta Baccetti, tutti presenti insieme all’europarlamentare Francesco Torselli – hanno ribadito il loro impegno per un programma fondato su concretezza, sviluppo e vicinanza ai territori.

“Eventi come questo dimostrano quanto il nostro partito sia sempre più coeso e radicato e quanto la nostra proposta politica sia credibile e basata su ascolto, impegno e competenza – hanno commentato il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera e commissario di Fratelli d’Italia per la provincia di Grosseto, il parlamentare Fabrizio Rossi e la senatrice Simona Petrucci -. È il momento di costruire, insieme, una nuova stagione di buon governo anche in questa regione”.