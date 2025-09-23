La Città Visibile 2025: un omaggio a Pier Vittorio Tondelli alle Clarisse

Grosseto. La Città Visibile 2025, la manifestazione di arte e animazione culturale urbana organizzata da Fondazione Grosseto Cultura con il Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, prosegue con un appuntamento dedicato alla letteratura degli anni Ottanta.

Mercoledì 24 settembre, alle 18, al Polo culturale Le Clarisse (in via Vinzaglio 27), “Grosseto dei Lettori” – progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e associazione Wimbledon Aps con la direzione di Gabriele Ametrano – propone un incontro dedicato a Pier Vittorio Tondelli, scrittore che ha segnato la narrativa italiana di quel decennio e che resta ancora oggi una voce dirompente e attuale. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

A raccontarne la figura sarà Luca Starita (nella foto), con letture di Silvio Barbiero, per un viaggio tra parole, atmosfere e sensibilità che hanno caratterizzato un’epoca. Un’occasione preziosa per riscoprire un autore capace di rappresentare con forza i sogni, le inquietudini e la vitalità di una generazione.