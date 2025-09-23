Home Cultura & SpettacoliLa Città Visibile 2025: un omaggio a Pier Vittorio Tondelli alle Clarisse
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

La Città Visibile 2025: un omaggio a Pier Vittorio Tondelli alle Clarisse

Mercoledì 24 settembre alle 18 in via Vinzaglio l'appuntamento in collaborazione con "La città dei lettori"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. La Città Visibile 2025, la manifestazione di arte e animazione culturale urbana organizzata da Fondazione Grosseto Cultura con il Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, prosegue con un appuntamento dedicato alla letteratura degli anni Ottanta.

Mercoledì 24 settembre, alle 18, al Polo culturale Le Clarisse (in via Vinzaglio 27), “Grosseto dei Lettori” – progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e associazione Wimbledon Aps con la direzione di Gabriele Ametrano – propone un incontro dedicato a Pier Vittorio Tondelli, scrittore che ha segnato la narrativa italiana di quel decennio e che resta ancora oggi una voce dirompente e attuale. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

A raccontarne la figura sarà Luca Starita (nella foto), con letture di Silvio Barbiero, per un viaggio tra parole, atmosfere e sensibilità che hanno caratterizzato un’epoca. Un’occasione preziosa per riscoprire un autore capace di rappresentare con forza i sogni, le inquietudini e la vitalità di una generazione.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Mi ricordo il futuro”: Stefano Scaramelli ha presentato...

“Paesaggio, ambiente, territorio ed energie rinnovabili”: convegno nella...

Maltempo: il Consorzio di Bonifica offre supporto al...

Maltempo in Maremma: i Vigili del Fuoco soccorrono...

Maltempo: esonda il Gretano, chiuso tratto della Grosseto-Siena

Bomba d’acqua in paese, strade allagate e chiuse:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: