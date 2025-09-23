“Mi ricordo il futuro”: Stefano Scaramelli ha presentato il suo libro

Grosseto. Nel palazzo della Provincia di Grosseto si è svolta la presentazione del libro “Mi ricordo il futuro” di Stefano Scaramelli, candidato capolista alle elezioni regionali nella lista “Eugenio Giani Presidente CasarRiformista”. L’evento è stato moderato dalla giornalista Moira Armini.

Sono intervenute anche Elisa Del Bolgia, odontoiatra all’ospedale di Grosseto e candidata alle regionali, e Valentina Ciacci, coordinatrice della campagna elettorale.

Nel corso della presentazione, Scaramelli ha condiviso i temi chiave del suo libro e della sua visione politica, ponendo l’accento su responsabilità, progettazione e concretezza: «Dalla sanità alle infrastrutture, dall’ambiente alle leggi per la montagna e le città del mare: il futuro si costruisce con visione e responsabilità. Proseguire nelle istituzioni non è un diritto acquisito. Il futuro è fantasia, capacità di vedere oltre l’oggi».

Il libro “Mi ricordo il futuro” non è solo un esercizio di visione, ma anche un racconto concreto dell’attività svolta da Scaramelli nei suoi cinque anni da vicepresidente del Consiglio regionale. Nelle pagine del volume si ripercorrono interventi, battaglie politiche e risultati raggiunti sul territorio, con l’obiettivo di restituire alla politica il senso dell’efficacia e dell’impegno quotidiano.

«Il futuro è un luogo magico in cui andare a vivere, da immaginare, sognare e progettare. Per scelta vivo il presente – ha spiegato Scaramelli –, ma ricordare il futuro aiuta ad avere consapevolezza del passato e a costruire con lucidità ogni decisione».

La giornata è stata preceduta da incontri con i cittadini a Massa Marittima e Follonica, dove Scaramelli ha raccolto idee, esigenze e stimoli provenienti direttamente dal territorio.

Prossimi appuntamenti

Il tour proseguirà nei prossimi giorni con nuove tappe e iniziative in tutto il territorio maremmano, confermando uno stile di campagna elettorale improntato all’ascolto, alla partecipazione e alla costruzione condivisa di un progetto per il futuro del territorio grossetano e della Toscana.