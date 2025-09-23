Home CronacaMaltempo in Maremma: l’aggiornamento della viabilità
Maltempo in Maremma: l’aggiornamento della viabilità

di Redazione
Grosseto. Ecco l’aggiornamento sulla viabilità nel comune di Civitella Paganico in seguito all’ondata di maltempo.

Attualmente risulta chiusa la strada provinciale 64 del Cipressino all’altezza de La Pace: la Provincia è al lavoro per ripulire il materiale e consentire le verifiche necessarie. Interdetta al traffico la strada comunale delle Lupaie a causa dei gravi danni riportati dal ponte.

“Nel frattempo, stiamo effettuando il giro delle strade degli ‘Usi di Paganic’o’ per la verifica della viabilità vicinale – si legge in una nota del Comune di Civitella Paganico –. È stata riaperta la strada di Pietratonda, dove gli operai comunali stanno svolgendo interventi di pulizia”.

Notizia in aggiornamento

