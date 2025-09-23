Tour urbani, racconti dall’Alaska e pedalata nel Parco della Maremma: un weekend all’insegna della bici

Grosseto. A Grosseto due giorni di eventi gratuiti con il cicloviaggiatore Stefano Elmi: tour urbani, racconti dall’Alaska e pedalata nel Parco della Maremma.

Sabato 27 e domenica 28 settembre, la ciclofficina Ruote Libere – Bike Lab di Grosseto ospita due giornate all’insegna del viaggio lento, della scoperta del territorio e della passione per la bicicletta, con la partecipazione speciale di Stefano Elmi (nella foto), cicloviaggiatore “un po’ folle e molto creativo”.

Stefano Elmi è uno dei volti più interessanti del cicloturismo italiano. Ha attraversato territori estremi, come l’Alaska, vivendo sulla strada e raccontando storie vere di incontri, fatica, bellezza e libertà. Il suo stile diretto e ironico lo rende un narratore coinvolgente, capace di ispirare chiunque sogni un modo diverso di viaggiare.

Gli eventi, completamente gratuiti, sono pensati per tutti: ciclisti esperti, famiglie, curiosi e anche persone con difficoltà motorie, grazie alla disponibilità di special bike messe a disposizione da Ruote Libere.

Il programma

Sabato 27 settembre

“Tour urbano e visioni di viaggio”

Ritrovo: ore 16.30 – Ruote Libere Bike Lab (Via Giacomo Matteotti 73 a Grosseto)

Partenza: ore 17.00

Cosa succede: un tour in bicicletta attraverso la città di Grosseto insieme a Stefano Elmi, con tappe alla libreria Quanto Basta e al Giardino degli Arcieri, per scoprire sogni, realtà cittadine e visioni di viaggio, tratte dal suo libro “In Alaska fa caldo” (Ediciclo Editore).

Aperitivo finale in ciclofficina, dove sarà possibile vedere da vicino la bici con cui Stefano ha raggiunto l’Alaska.

Domenica 28 settembre

“Pedalata nel Parco della Maremma”

Partenza: ore 8 da Ruote Libere Bike Lab.

Cosa succede: una pedalata collettiva fino a Marina di Alberese, nel cuore del Parco della Maremma, guidati da Giuseppe Rosalia di Fiab Grosseto Ciclabile.

Un’occasione per immergersi nella natura, pedalare in compagnia e promuovere una mobilità più sostenibile. Un invito a viaggiare con lentezza

Durante le due giornate, il pubblico potrà partecipare a:

incontro con Stefano Elmi con il racconto del suo incredibile viaggio in bici attraverso le terre selvagge dell’Alaska dal quale ha tratto il suo libro “In Alaska fa caldo”, edito da Ediciclo, con curiosità dal suo diario di viaggio e con la dimostrazione pratica della bicicletta con cui ha raggiunto le terre meno popolate degli Usa;

con il racconto del suo incredibile viaggio in bici attraverso le terre selvagge dell’Alaska dal quale ha tratto il suo libro “In Alaska fa caldo”, edito da Ediciclo, con curiosità dal suo diario di viaggio e con la dimostrazione pratica della bicicletta con cui ha raggiunto le terre meno popolate degli Usa; pedalate collettive, escursioni su due ruote adatte a ogni livello, dai bambini ai ciclisti più esperti, alla scoperta del territorio.

“La bici ti insegna a rallentare. Ti costringe a guardare. A essere parte del paesaggio, non solo spettatore”, spiega Stefano Elmi.

Informazioni utili

Punto di ritrovo: Ruote Libere – Bike Lab

Via Giacomo Matteotti 73 – Grosseto

Eventi gratuiti

Special bike disponibili per persone con difficoltà motorie su prenotazione al numero indicato

Informazioni e iscrizioni: cell. 335.1733586

Instagram: @stefanoelmi, @coopmelograno, @ruotelibere_bikelab, @fiabgrosseto, @libreriaquantobasta, @le_viedellorto.