Sanità: certificazione di qualità per i Dipartimenti tecnico amministrativi della Asl

Grosseto. Per il terzo anno consecutivo i Dipartimenti tecnico amministrativi della Asl Toscana Sud Est hanno ottenuto la certificazione di qualità.

Si tratta di sei settori di attività complessi e articolati, che hanno ottenuto il primo riconoscimento nel 2023, replicando nel 2024 e infine nel 2025 con la conferma, la scorsa settimana, da parte di Kiwa Cermet Italia della certificazione rilasciata nel 2023 con validità triennale.

La certificazione attesta che il Sistema di gestione per la qualità dell’azienda sanitaria Asl Toscana Sud Est è conforme alla norma Uni Iso 9001:2015 per quanto riguarda lo svolgimento dei processi aziendali di natura tecnico-amministrativa e di supporto all’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Il sistema di gestione è articolato in procedure che individuano campo di applicazione e normative di riferimento permettendo di pianificare le attività operative e fornire supporto e, infine, valutare le prestazioni effettuate con l’obiettivo finale di conseguire il miglioramento delle attività.

«Questa certificazione – dichiarano i componenti del Team Qualità aziendale – è frutto del lavoro sinergico che ha coinvolto, in modo attivo e responsabile, la nostra struttura, i facilitatori della qualità, i direttori e direttrici delle Unità operative tecnico amministrative e tutti i collaboratori che, con il loro impegno, hanno contribuito in modo determinante a portare il Sistema di gestione per la qualità ad un ottimo livello in un arco di tempo piuttosto breve».