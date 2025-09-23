Home GrossetoMaltempo, Rossi: “Solidarietà e vicinanza ai cittadini colpiti”
Maltempo, Rossi: “Solidarietà e vicinanza ai cittadini colpiti”

di Redazione
Civitella Paganico (Grosseto). Esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza alle popolazioni di Civitella Paganico che oggi stanno affrontando gravi disagi e danni a causa della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sul nostro territorio”. È quanto dichiara Franco Rossi, capogruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Civitella Paganico.

“La chiusura della Provinciale 64 del Cipressino, l’interdizione della strada comunale delle Lupaie a seguito dei danni riportati da un ponte e le difficoltà diffuse sulla viabilità locale stanno creando situazioni di forte criticità per cittadini e aziende agricole”, conclude Franco Rossi.

