“Mi passi la cassetta?”: un viaggio nella musica italiana degli anni ’80 per le nuove generazioni

Grosseto. Giovedì 25 settembre La Città Visibile 2025 porta al centro della scena la musica e la creatività, con una giornata che unisce spettacolo, laboratori e performance artistiche nel cuore del centro storico di Grosseto.

La manifestazione di arte e animazione culturale urbana organizzata da Fondazione Grosseto Cultura con il Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, presenta alle 17, in piazza Baccarini, “Mi passi la cassetta?”, uno spettacolo musicale pensato per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Museo archeologico e d’arte della Maremma – Maam, ideata da Daniele Sgherri, insegnante, cultore e divulgatore musicale, è costruita come un vero e proprio viaggio nella musica italiana degli anni Ottanta.

In un’epoca in cui la musica scorre veloce sotto il pollice e tutto è a portata di “tap” e di “skip”, “Mi passi la cassetta?” invita a fermarsi un momento e riavvolgere il nastro. Negli anni Ottanta si aspettava la radio, si registrava sui nastri, si condivideva una canzone come un segreto prezioso: un rito sociale e affettivo che ha segnato intere generazioni.

A raccontare queste storie sarà Daniele Sgherri, che guiderà i ragazzi tra aneddoti, curiosità, testi iconici e strumenti ormai leggendari come il Walkman, i mangianastri o le prime radio portatili. La colonna sonora dello spettacolo sarà eseguita dal vivo da Paolo Tenerini (voce e chitarra), restituendo ai brani di quell’epoca la loro genuinità e forza emotiva.

La giornata proseguirà poi in serata con due appuntamenti artistici in programma alle 18.30 e alle 21.30 alla Troniera della Pro Loco, in piazza del Popolo 2: “Girls just want to have…upcycling!”, il progetto di Creavi di Marzia Fidanza con la partecipazione di Dominga Tammone e Serena Brignili, e l’inaugurazione della mostra “Ogni tanto” con abiti unici, realizzati con materiali riciclati.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.