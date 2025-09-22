Il Ministro della Salute Orazio Schillaci in visita all’ospedale Misericordia

Grosseto. “Questa mattina ho avuto il piacere di accogliere il Ministro della Salute Orazio Schillaci al Misericordia di Grosseto. Un’occasione di confronto preziosa che ha visto insieme medici, operatori sanitari, sindacati e istituzioni locali, per affrontare temi centrali come la carenza di personale sanitario, le criticità organizzative e la necessità di nuovi investimenti in sanità”.

È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

“Il Governo Meloni e Fratelli d’Italia – prosegue Rossi – sono da sempre impegnati nel dare risposte reali, delineando soluzioni di prospettiva, mettendoci la faccia e cercando in qualunque occasione il confronto pubblico, senza nascondersi dietro promesse vuote o slogan di circostanza”.

“Il Ministro Schillaci – precisa Rossi – ha confermato che con la prossima manovra verranno stanziati oltre 4 miliardi di euro aggiuntivi per la sanità, risorse che serviranno a incentivare nuove assunzioni, migliorare le buste paga del personale e affrontare il nodo delle liste d’attesa. È un segnale importante che dimostra la serietà e l’impegno del Governo”.

“Ecco perché – commenta Rossi – i presunti tagli alla sanità ventilati dalla sinistra e dal Pd si sono rivelati per quello che erano: semplici bufale diffuse ad arte per spaventare i cittadini. La realtà è che questo Governo sta investendo con forza e con serietà sul Servizio sanitario nazionale. La sanità è un diritto fondamentale e deve restare alla portata di tutti: continueremo a lavorare con serietà e responsabilità perché anche la Maremma abbia i servizi che merita. Più personale, meno burocrazia e liste d’attesa ridotte: questa è la sfida che ci siamo assunti come Governo e come Fratelli d’Italia”.

“Ringrazio il Ministro della Salute Orazio Schillaci per la sua presenza oggi all’ospedale di Grosseto, un segnale concreto di attenzione da parte del Governo Meloni verso la sanità territoriale e le sue esigenze. Un incontro importante, durante il quale il Ministro ha potuto apprezzare l’elevato livello di professionalità, dedizione e competenza di tutto il personale sanitario, ma anche analizzare le potenzialità e le traiettorie di sviluppo di questo presidio fondamentale per il nostro territorio.

Con grande lucidità ha affrontato i nodi strutturali del comparto, dalla necessità di integrare e rafforzare il personale alla promozione delle specializzazioni meno attrattive, fino allo studio attento dei bisogni reali della sanità locale, al rilancio della figura del medico di medicina generale e alla crescente domanda di salute da parte delle periferie. È questa la concretezza che ci serve e di cui siamo grati al ministro e al Governo Meloni. Un impegno che si traduce anche in provvedimenti reali come gli investimenti Pnrr e la recente legge delega sulle professioni sanitarie, approvata dal Consiglio dei Ministri, che punta a valorizzare sicurezza e competenze e a destinare nuove risorse a chi ogni giorno è in prima linea nei nostri ospedali”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci.